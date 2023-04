Halle Berry, l'attrice si gode la vita sul balcone e augura una buona domenica a tutti

"Faccio quello che voglio. 💋 buona domenica", scrive l'attrice sulla descrizione del post Instagram. Nella foto vediamo l'attrice nuda sul suo balcone con un bicchiere di vino in mano, in una giornata soleggiata e baciata dal sole in mezzo alla natura rigogliosa.

I suoi fan vorrebbero essere tutti lei in questo momento, liberi/e di mostrarsi a nudo e godersi il momento. Uno dei commenti più votati è molto sognante: "Sembra che sia la cover di un romanzo romantico, uno in cui la donna si innamora di se stessa e nella sua interezza".

L'attrice che ha vinto un razzie award per peggior attrice per il ruolo di Catwoman nel 2005, critica che l'ha perseguitata per diversi anni, è stata ultimamente la protagonista di Mother Land, nuovo film di Alexander Aja (regista di Alta tensione, Crawl) e prodotto dalla casa di produzione 21 Laps. Il progetto è incentrato sulla storia di una madre (interpretata dalla Berry) e i suoi figli, due gemelli. C'è anche un tono horror, dato che la famiglia verrà perseguitata da un demone, innescando un clima di terrore e sopravvivenza.

Per concludere, vi rimandiamo ad una lista dei migliori film di Halle Berry secondo la critica: correte a leggerla! Un piccolo assaggio: tra la top 10 di Rotten Tomatoes ci sono X-Men: Giorni di un futuro passato, John Wick 3 - Parabellum e X-Men 2!