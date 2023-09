Halle Berry attacca Drake: il rapper non ha chiesto il permesso per usare quella foto

L'attrice Halle Berry non è contenta sul nuovo singolo di Drake, intitolato "Slime You Out", appena uscito sulle piattaforma di streaming e immediatamente criticato dalla star premio Oscar.

Il rapper ha pubblicato venerdì la sua nuova canzone, che segna la sua prima collaborazione con SZA ed è il primo singolo estratto dal suo prossimo album 'For All the Dogs': la copertina del brano presenta un'immagine di Halle Berry che viene ricoperta di melma, immagine tratta dall'evento dei Nickelodeon Kids' Choice Award di qualche anno fa. Halle Berry, che ha da poco compiuto 57 anni, ha condiviso un post su Instagram dopo l'uscita del singolo scrivendo:

"A volte devi comportarti come il ragazzo più grande... anche se sei una donna!". Nella sezione commenti, un artista che si fa chiamare "slicartist" ha chiesto all'attrice quali fossero i suoi pensieri riguardo all'utilizzo della sua foto da parte di Drake per il singolo. "Non hanno ottenuto il mio permesso", ha scritto. "Non va bene, lo ritenevo una persona più corretta". Ha poi aggiunto: "Da qui il mio post di oggi. Quando le persone che ammiri ti deludono, devi comportarti d persona matura e andare avanti!”. Nel frattempo, però, c'è già chi la accusa di vittimismo e di voler attirare l'attenzione.

Staremo a vedere se Drake risponderà ad Halle Berry o correrà in qualche modo ai ripari. Nel frattempo, scoprite le ultime novità a proposito del possibile ritorno di Halle Berry nei panni di Tempesta in Deadpool 3.