Halle Berry, a 54 va in spiaggia e fa impazzire i follower su Instagram: le foto

Dopo aver rivelato l'identità del suo nuovo compagno, la star premio Oscar Halle Berry è tornata sul suo profilo Instagram con alcuni scatti che hanno fatto subito impazzire i milioni di follower.

La star, 54 anni, ha messo in mostra il proprio fisico perfetto con alcuni nuovi scatti di fine estate, scatti che la immortalano mentre si gode il mare di settembre e pratica un po' di sano allenamento su una terrazza dal panorama mozzafiato. Potete ammirare le immagini in calce all'articolo.

Attualmente ricordiamo che Halle Berry si è dovuta allenare molto duramente per interpretare una combattente di MMA nel suo prossimo film Bruised, film che la vedrà interpretare un'atleta un po' in là con gli anni che deve rimettersi in forma per ricominciare la propria carriera di lottatrice. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, una delle menti dietro John Wick, ed è stato diretto dalla stessa Berry, all'esordio dietro la macchina da presa.

Recentemente l'attrice ha parlato anche delle delusioni ricevute con Catwoman e con lo spin-off di 007 Jinx:

"Fu molto deludente. Catwoman era in anticipo sui tempi. Nessuno era pronto ad investire quella quantità di denaro in una star d'azione femminile nera. Semplicemente non erano sicuri del suo valore. La gente mi diceva: 'Non puoi farlo, hai appena vinto un Oscar'. Ma avendo visto sfumare l'opportunità di Jinx pensai: 'Questa è una grande opportunità per una donna nera di essere una supereroina. Perché non dovrei farlo?'".