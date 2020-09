Halle Berry, dal 2002 è ancora l'unica attrice nera premiata con l'Oscar: 'Che delusione'

Nel 2002 Halle Berry ha conquistato l'Oscar come miglior attrice protagonista, e da allora la sua carriera è proseguita tra alti e bassi, produzioni hollywoodiane e piccoli film indipendenti. Nel suo discorso, la star di Monster's Ball si augurava che la sua statuetta aiutasse ad aprire la strada, in ogni campo, ad altre donne di colore.

Dopo di lei, però, nessun'altra attrice nera è riuscita a vincere l'Oscar in quella categoria. Halle Berry ne ha parlato in una recente intervista a Variety, in cui ha raccontato la sua frustrazione per come sono andate le cose. A suo avviso, dice, almeno Ruth Negga, nel 2016 per Loving, e Cynthia Erivo per Harriet, nel 2019, avrebbero meritato l'Oscar come attrici protagoniste.

Halle Berry, che ha recentemente commentato il flop di Catwoman, ha ricordato la sua delusione, in quelle due circostanze, per la mancata premiazione delle colleghe, e dice di non sapersene dare una spiegazione. Tornando alla sua vittoria nel 2002, l'attrice ha poi raccontato il suo tormento interiore, definendola "una delle cose che mi hanno spezzato il cuore". Secondo Halle Berry, infatti, quell'Oscar simboleggiava qualcosa di più grande di lei, soprattutto perché "altre avrebbero dovuto essere lì prima di me, ma non ne hanno avuto l'opportunità". Il premio dell'Academy, in ogni caso, "non ha significato che all'improvviso c'era un posto per me", che ha anzi dovuto "continuare a costruirmi una strada dal nulla".

E di strada da fare, se 18 anni dopo la sua vittoria è rimasta l'unica, ce n'è ancora parecchia.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Monster's Ball.