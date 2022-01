Halle Bailey, La Sirenetta manda in delirio i fan: foto hot su Twitter in costume

Halle Bailey, star del nuovo remake live-action della Disney La Sirenetta, ha infiammato i suoi follower sui social network pubblicando alcuni scatti davvero hot che la ritraggono al mare con indosso un sensuale costume da bagno verde smeraldo.

"Fuori il sole, fuori il sedere" ha scritto Halle Bailey - da non confondere con Halle Berry - nella didascalia di accompagnamento al post: le tre foto, a dir poco provocanti, possono essere viste sui suoi profili social o più comodamente in calce all'articolo.

Ricordiamo che il remake live-action de La Sirenetta uscirà nel 2023: diretto da Rob Marshall, sarà un film fantasy-musical basato su una sceneggiatura scritta da Jane Goldman e David Magee, adattamento live-action dell'omonimo film d'animazione del 1989 a sua volta è vagamente basato sull'omonimo racconto di Hans Christian Andersen. Il film è prodotto da Rob Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda, quest'ultimo scelto dalla Disney anche per scrivere nuove canzoni originali in qualità di paroliere, con Alan Menken - autore della colonna sonora del film animato - che tornerà per comporre nuove musiche.

Nel cast, oltre ad Halle Bailey, anche Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, con Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina nei ruoli vocali. La data d'uscita è fissata per il 26 marzo 2023. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.