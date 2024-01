Halle Bailey è una Sirenetta col pancione: il servizio fotografico conquista i social

Halle Bailey ha reso pubblica la nascita del suo primo figlio Halo solo qualche giorno fa dopo aver mantenuto il segreto per nove mesi, ma in queste ore l'attrice del remake live-action de La sirenetta ha condiviso sui social un servizio fotografico dedicato proprio alla sua gravidanza.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo, Halle Bailey si è trasformata in una vera e propria sirena per le foto della sua gravidanza, descrivendo la performance come "un'ovvia mossa alla Ariel": il filmato, pubblicato di fronte agli oltre 8 milioni di followers su Instagram, mostra l'attrice sott'acqua, con tanto di abito fluido e pancione, ed è stato registrato poco tempo prima della nascita del bambino. L'emoji da sirena inserita nella didascalia del post sembra particolarmente azzeccata, in questo caso: "Quanto mi manca il mio pancione!" ha scritto la star, ripensando alla scena raffigurata nel filmato. "Ma ovviamente dovevo fare delle foto sott'acqua".

I rumor sulla gravidanza di Halle Bailey avevano preso a circolare già a settembre scorso, quando in occasione degli MTV Music Awards 2023 i fan avevano notato qualcosa di 'sospetto' durante la sfilata sul tappeto rosso della star e le consuete interviste di rito. Ed effettivamente alla fine l'indiscrezione si è rivelata vera, nonostante Halle Bailey abbia svelato di essere diventata mamma solo dopo il parto, tenendo la cosa privata fino a dopo l'ultimo momento.

