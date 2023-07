Halle Bailey, La sirenetta da brividi nella cover di un famoso brano di Billie Eilish

Barbie di Greta Gerwig ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, guadagnandosi anche qualche fan d'eccezione. Tra loro la star di La sirenetta Halle Bailey, che sui social ha pubblicato il video di una cover della canzone del film cantata da Billie Eilish, What Was I Made For? mandando in visibilio i fan.

Nel video, sfruttando un filtro ad hoc, Bailey si è esibita in una performance canora che ha lasciato senza fiato i propri follower.

'Barbie Sirena' si è divertita a replicare la canzone di Eilish che sta avendo grande successo tra gli spettatori. Nel frattempo scoprite quali altre bambole Mattel stanno per arrivare al cinema, dopo l'exploit di Barbie.



What Was I Made For? è stata creata da Billie Eilish e da suo fratello e collaboratore Finneas O'Connell. La canzone è stata realizzata dopo che il produttore della colonna sonora di Barbie, Mark Ronson, li ha invitati a guardare il film di Greta Gerwig.

Dopo la visione del film Eilish e O'Connell si sono ispirati alle musiche di Ronson per realizzare la canzone che sta riscuotendo molti apprezzamenti.



Il lavoro di Billie Eilish per Barbie è stato annunciato poche settimane prima dell'uscita del film, con il videoclip pubblicato insieme alla canzone.

Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.