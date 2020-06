Halle Bailey, la nuova Sirenetta Disney si sfoga contro gli haters: 'Niente negatività'

L'annuncio di una sirenetta nera per il remake live-action de La Sirenetta prodotto dalla Disney ha fatto infuriare una parte di internet, e la giovane protagonista Halle Bailey, che da un giorno all'altro si è ritrovata nel fuoco incrociato delle controversie, ha finalmente commentato la vicenda.

Nel corso di una recente intervista con Teen Vogue per parlare della sua vita, la Bailey si è detta ancora molto grata per essere stata scelta, e in attesa dell'inizio delle riprese sta cercando di imparare a bilanciare la positività con la negatività del mondo di internet.

Bailey ha detto a Teen Vogue: “Mi è stato insegnato a tenere la testa alta, indipendentemente dalla situazione. Non importa quello che qualcuno ha da dire su di te ... bisogna continuare ad andare avanti a testa alta." All'epoca dell'annuncio del casting, la giovane attrice aveva dichiarato: "Mi sento come se stessi sognando, e sono solo grata di questa opportunità. E non voglio prestare attenzione alla negatività. Sento solo che questo ruolo è qualcosa di più grande di me, e sarà bellissimo. Sono così entusiasta di far parte di questo film."

