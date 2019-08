A Halle Bailey non interessano le reazioni al suo ingaggio per La Sirenetta

Dopo l'annuncio della giovane Halle Bailey come protagonista del live action Disney La Sirenetta, molti fan hanno storto il naso all'idea che Ariel avrebbe avuto la pelle nera, e non sarebbe stata, come nel cartoon, bianca e con i capelli rossi.

Molte delle critiche sono apparse immediatamente eccessive e ingiustificate, per non parlare di alcuni insopportabili commenti a sfondo razzista. La giovane attrice, in ogni caso, ha dimostrato di meritare la parte, grazie soprattutto alle sue straordinarie abilità canore.

Sebbene dai sondaggi emerga che i fan approvano la scelta, sono sempre le voci critiche - quando non hater e troll - a farsi sentire maggiormente. Halle Bailey, però, non ci ha fatto troppo caso, presa com'è dall'entusiasmo all'idea di interpretare Ariel.

"Mi sento come se stessi sognando, sono solo grata e non presto attenzione alla negatività" ha dichiarato in un'intervista a Variety. "Sento che questo ruolo è qualcosa di più grande di me e sarà bello. Sono davvero entusiasta di far parte del film."

È senz'altro positivo che Halle Bailey non si stia lasciando scoraggiare dalle critiche. Altre attrici spesso subiscono lo stesso trattamento, arrivando persino a lasciare i social media a causa di tutto l'odio che si trovano a dover fronteggiare. Quello che può fare è continuare a pensare positivo, e dare il meglio di sé nell'interpretazione di Ariel. Non basterà probabilmente a mettere a tacere gli hater, ma potrebbe essere una lezione almeno per qualcuno.

Da qualche settimana, intanto, sembra che Javer Bardem sia in trattative per interpretare il re Tritone ne La Sirenetta.