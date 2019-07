Sarà Halle Bailey a interpretare Ariel nel live action La Sirenetta

La giovane Halle Bailey, cantante R&B e membro del duo Chloe x Halle con la sorella Chloe, è stata scelta per interpretare Ariel nel live action Disney La Sirenetta. Il regista Rob Marshall è stato molto impegnato negli ultimi due mesi con i provini, ma a quanto pare Bailey era tra le favorite fin dall’inizio.

"Dopo un'estesa ricerca, è stato ampiamente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e talento - oltre a una grandissima voce - tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico", ha dichiarato Marshall in un comunicato.

La cantante, classe 2000, si unisce così a un cast che include Jacob Tremblay e Awkwafina, mentre Melissa McCarthy è in trattativa per interpretare Ursula, ruolo per il quale si è candidata anche la cantante Lizzo.

La Sirenetta conterrà brani dell’originale film d’animazione del 1989 e alcune canzoni inedite, scritte dai compositori Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, autore del musical Hamilton. Miranda figura anche tra i produttori del film insieme a Marc Platt, John DeLuca e allo stesso Rob Marshall.

Halle Bailey è al debutto cinematografico. Il duo Chloe x Halle, attivo dal 2015, è divenuto famoso grazie ad alcune cover di Beyoncé pubblicate su YouTube, che si guadagnarono l’attenzione della stessa popstar e della sua etichetta discografica. Le due sorelle hanno recentemente firmato un contratto con Parkwood Entertainment e hanno aperto il tour Lemonade di Beyoncé.