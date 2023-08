Halle Bailey dimentica la Sirenetta: eccola nel trailer de Il Colore Viola!

Il Colore Viola sta per tornare nelle sale con un remake diretto da Blitz Bazawule e Steven Spielberg questa volta nel ruolo di produttore. Warner Bros. ha diffuso il trailer in italiano del nuovo film con Halle Bailey che torna al cinema come come protagonista dopo essere stata la Ariel del live action di La Sirenetta.

Mentre La Sirenetta è già disponibile su Disney+, ci prepariamo a gustarci la nuova interpretazione di Halle Bailey nel remake del capolavoro del 1985 che vedeva protagonisti Danny Glover Oprah Winfrey e Whoopy Goldberg, e che arriverà nelle sale italiane nel 2024.

Naturalmente c’è grande attesa per la riproposizione della storia delle due sorelle divise dalla vita che era valsa a Spielberg ben undici candidature agli Oscar.

Insieme alla cantante e attrice di Atlanta, nel cast principale figureranno anche Fantasia Barrino, al suo esordio sul grande schermo, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawinks, H.E.R. E Aunjanue Ellis-Taylor. La sceneggiatura del lungometraggio è stata affidata a Marcus Gardley che ha lavorato basandosi sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale.

La sinossi ufficiale rilasciata dalla casa di produzione recita: “La straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile”.

Non ci resta che lasciarvi all’emozionante trailer del nuovo prodotto da Spielber e Oprah e alla straordinaria performance di Halle Bailey nella cover di un famoso brano di Billie Eilish.