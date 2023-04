Haley Lou Richardson e i provini falliti per Marvel e DC: 'È stato così frustrante'

L’attrice di The White Lotus Haley Lou Richardson ha parlato delle sue esperienze nei casting di film supereroistici e dei suoi fallimenti nell’ottenere un qualsiasi ruolo sia all’interno dell’universo cinematografico Marvel che in quello DC.

Mentre si vocifera di un Kevin Feige intenzionato a ingaggiare registi con più esperienza per i prossimi film Marvel, Haley Lou Richardson si confessa al podcast Happy Sad Confused rivelando di avere partecipato a più di un’audizione per cinecomic descrivendo in particolare l’esperienza deludente durante un casting di un film della Marvel di cui non ha rivelato il titolo.

Queste le parole dell’attrice: “Non mi era mai capitato. Ho fatto un test per un personaggio Marvel e c’erano vere telecamere, ci hanno fatto i capelli e il trucco e tutto il resto. Ci hanno indicato gli abiti da indossare, specificando colori e altro, ma non abbiamo indossato un costume da supereroe. È stato così frustrante, perché sei chiamato a impegnarti in qualcosa senza neanche aver visto uno script”.



La Richardson ha poi parlato dell’esperienza avuta con i rivali di sempre della Marvel, descrivendo la sua esperienza con la DC per il ruolo di Batgirl nel film poi cancellato: “A prescindere da tutto è stato emozionante e ho ricevuto una email personalmente da J.K.Simmons al riguardo. Avere il ruolo sarebbe stato molto bello, ma mi sono detta che quell’email sarebbe dovuta significare di più che avere la parte. Ci ho provato, ma alla fine non sono diventata Batgirl. Sto cercando di capire quale cavolo di supereroe potrei interpretare adesso, non sono stati già tutti fatti?”.



Quindi l’attrice ha spiegato di non aver mai incontrato Simmons raccontando il suo percorso nell’audizione: “Non ho mai fatto un provino con lui, ho fatto un video e quindi un meeting e poi un altro con i registi. Quindi non ho mai incontrato J.K. Ma ho ricevuto quella piccola nota da lui e la cosa mi ha fatto sentire bene. Alla fine non ho partecipato alla parte divertente. Ho fatto solo un provino di m***a. Ma sarebbe molto divertente esplorare qualcosa del genere e sarebbe bello capire come lavorare per un fumetto”.



A proposito di Batgirl e della sua cancellazione vi lasciamo alle dichiarazioni della protagonista Leslie Grace sulle motivazioni della cancellazione da parte della DC.