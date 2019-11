Hala, primo trailer ufficiale del film originale Apple TV+

Apple TV+, il neonato servizio di streaming on demand dell'azienda di Cupertino, ha pubblicato su YouTube il primo trailer ufficiale di Hala, fra i primi lungometraggi che saranno disponibili per gli abbonati alla piattaforma.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival a gennaio 2019, e sarà distribuito in alcune sale selezionate dal prossimo 22 novembre. Chi possiede un abbonamento ad Apple TV+, invece, potrà vederlo sul servizio di streaming dal 6 dicembre.

La trama segue l'adolescente pakistana Hala (interpretata Geraldine Viswanathan), una diciassettenne che fa estrema fatica a bilanciare il desiderio di vivere una vita ricca di esperienze con i suoi doveri familiari, culturali e religiosi. Mentre prova a collezionare nuove esperienze, scopre un segreto che rischia di distruggere l'equilibrio della sua famiglia.

Scritto e diretto da Minhal Baig, Hala è curato anche da Jada Pinkett Smith, accreditata come produttrice esecutiva. Ad ottobre, il film è stato presentato anche al Toronto International Film Festival, dove è stato accolto da recensioni entusiastiche. Nel film anche Gabriel Luna, visto recentemente in Terminator: Destino Oscuro.

