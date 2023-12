Shakespeare si è reincarnato... Nel marito di Anne Hathaway? La reazione dell'attrice

La somiglianza del marito di Anne Hathaway, Adam Shulman, a William Shakespeare è nota al pubblico internazionale da ormai diverso tempo. Nelle numerosissime foto che paragonano i due la similarità è piuttosto incredibile. Anche l'omonimia delle mogli (entrambe chiamate Anne Hathaway) è davvero sconvolgente. Ma "ad inquietare" è ben altro.

"La vita è troppo breve per amarti solo in una. Prometto di cercarti nella prossima vita": questa la frase di Shakespeare dedicata alla moglie. Una frase dolcissima e piena d'amore, ma abbastanza impressionante se si guarda alle sincronicità dell'evento.

Tutti questi elementi fanno indubbiamente pensare ad una vera e propria reincarnazione di Shakespeare. A questo punto viene da chiedersi: ma come ha reagito l'attrice Anne Hathaway?

"Sarebbe fantastico se fosse vero, ma se non lo fosse, [è] comunque fantastico": così ha commentato la Hathaway, ospite del The Drew Barrymore Show.

Non importa quanto spesso si legga di questa curiosità: ogni volta che se ne risente parlare i fan ne sono sempre più sorpresi. Voi conoscevate questa strana somiglianza tra il marito della Hathaway e William Shakespeare? Pensate che possa esserci un fondo di verità? Si somigliano davvero i due? E se fosse successo a voi, come avreste reagito? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere!