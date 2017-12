Hailee Steinfeld vorrebbe interpretare Batgirl nel cinecomic DCEU!

La star di, pare aver espresso il desiderio di "inguainarsi" nel costume da Batgirl nel prossimo cinefumettodedicato all'eroina.

Di notizie sul film - che sarà diretto da Joss Whedon - non ne abbiamo ancora molte; il film su Batgirl, al momento, è ancora in fase iniziale, alla stesura dello script, per essere precisi. Comunque ci sono già alcune attrici che avrebbero messo gli occhi sul ruolo della protagonista e, tra queste, c'è proprio Hailee Steinfeld.

Durante il corso del press tour mondiale per la promozione del suo prossimo film, Pitch Perfect 3, l'attrice ha parlato un po' con MTV International. Quando alla Steinfeld (già nominata all'Oscar), è stato chiesto se sia o meno interessata ad interpretare il ruolo di una supereoina, inizialmente lei era titubante nel rispondere. Tuttavia, ad un certo punto, quando l''intervistatore le ha suggerito che potrebbe essere una perfetta Barbara Gordon, aka Batgirl nel DCEU, lei ha ammesso che beh, in effetti è proprio quello il ruolo a cui starebbe pensando, nell'eventualità.

L'attrice ha infatti risposto: "Grazie! Non mentirò, è proprio quello il ruolo a cui stavo pensando, è davvero così. Ba non ero... Insomma, non sapevo... cosa dire. Comunque mi piacerebbe un sacco."

Certamente, essendo un'ottima attrice, la Steinfeld potrebbe portare un tocco di "inaspettato" a questo ruolo. Voi che ne pensate, riuscireste ad immaginarvela nel DC Extended Universe nei panni della Gordon? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Nel frattempo, non dimenticate che Justice League è in sala nei cinema italiani!