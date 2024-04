Hailee Steinfeld si è unita al cast di uno degli horror più attesi del momento

Hailee Steinfeld, amatissima attrice del Marvel Cinematic Universe interprete della nuova Occhio di Falco e vista recentemente in The Marvels, si è appena unita ufficialmente al cast di uno degli horror più attesi del momento.

Stiamo parlando del misterioso film di vampiri di Ryan Coogler e Michael B Jordan, attualmente senza titolo ma le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane a New Orleans in vista della data d'uscita fissata da Warner Bros Pictures al 7 marzo 2025: l'attrice, che dà la voce a Gwen Stacy negli acclamati film animati di Spider-Verse, reciterà accanto a Michael B. Jordan nel thriller soprannaturale: il suo nome va a nutrire un cast all-star che include già Delroy Lindo e Jack O'Connell, tra gli altri nomi che saranno annunciati prossimamente.

Gli addetti ai lavori dicono che il film è ambientato nel sud dell'era di Jim Crow e probabilmente coinvolgerà sia i vampiri che il Ku Kluz Klan, oltre alle tradizionali leggende soprannaturali degli Stati Uniti del sud. Si dice anche che Michael B Jordan potrebbe interpretare un doppio ruolo, quello di due fratelli gemelli.

Ryan Coogler ha scritto la sceneggiatura e sta anche producendo il film tramite la sua società di produzione Proximity Media, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. Per quanto riguarda Hailee Steinfeld, riprenderà il ruolo di Gwen Stacy per l'ultimo episodio di Spider-Verse della Sony Pictures Animation, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, attualmente in produzione, e tornerà prossimamente nel MCU nei panni di Kate Bishop.

