Hailee Steinfeld, il paragone pericoloso di Matt Damon: 'Mi ricorda Jodie Foster'

Hailee Steinfeld è pronta a tornare nel ruolo di Kate Bishop in Hawkeye. Ripercorrendo la carriera dell’attrice, per la giovane ragazza l’esordio è stato dei migliori, precisamente in “Il Grinta” dei fratelli Coen. Assieme a lei nel film c’era anche Matt Damon, che è rimasto stupito dal talento dell’allora tredicenne.

In una recente intervista con RTE, al protagonista di The Martian è stato chiesto un parere proprio su Hailee Steinfeld, e Matt Damon si è lanciato in un paragone decisamente audace:

“In generale è straordinaria. Ha 13 anni e non avrei mai creduto che una tredicenne fosse davvero capace di questo tipo di performance. È un ruolo davvero difficile, ma lei ha un enorme equilibrio. Quando andavo in Texas per le riprese, tornavo a casa e dicevo a mia moglie: "Questa ragazza mi ricorda Jodie Foster". Spero per Hailee che sia come Jodie, perché il mestiere può essere brutale e Jodie Foster è un esempio di una persona che ha chiaramente una grande intelligenza e talento e che ha avuto la meglio sul mestiere piuttosto che il contrario. “

Un paragone sicuramente lusinghiero per la giovane attrice, che si è poi confermata all’interno del panorama hollywoodiano. La star è anche doppiatrice di Gwen in Spiderman: Across the Spiderverse, e grazie a questo ruolo Hailee Steinfeld pensa “di avere chiuso il cerchio”.