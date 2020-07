Hailee Steinfeld grata di aver esordito ne Il Grinta: 'Un'esperienza meravigliosa'

In attesa di scoprire se parteciperà all'attesa serie Marvel dedicata ad Occhio di Falco, l'attrice e cantante Hailee Steinfeld ha ricordato gli inizi della sua carriera durante una recente intervista con Collider, durante la quale ha elogiato la sua esperienza ne Il Grinta dei fratelli Coen.

Il film con Jeff Bridges ha firmato nel 2010 il debutto sul grande schermo della star di Bumblebee, la quale ha espresso tutta la sua gratitudine: "Non saprei neanche da dove iniziare. È incredibile che sia stata la mia prima vera esperienza perché si è trattato di qualcosa di meraviglioso, perfetto e divertente. Era un gruppo di persone che mettevano la loro passione in una sola cosa: l'arte di realizzare il migliore film possibile lavorando giorno dopo giorno divertendosi e prendendo comunque tutto seriamente.Era una dinamica fantastica. L'atmosfera era sempre positiva e rilassata, un ambiente meraviglioso in cui lavorare."

"Ho capito quanto sono stata fortunata" ha aggiunto la Steinfeld. "Sono passati 10 anni e da allora sono stata in alcuni set che non si comportavano necessariamente allo stesso modo, è davvero una benedizione incontrare un gruppo di persone così incredibili che funzionano alla perfezione."

