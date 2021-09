Hailee Steinfeld: i 5 migliori film della sua carriera secondo la critica

In attesa di vedere in azione la sua Kate Bishop nel trailer di Hawkeye in arrivo nelle prossime ore, scopriamo insieme quali film in cui ha recitato Hailee Steinfeld sono riusciti a conquistare maggiormente i favori della critica.

Come sempre, abbiamo preso come riferimento i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo, Rotten Tomatoes e Metacritic, entrambi concordi sul fatto che la pellicola più acclamata della star è Il Grinta dei Fratelli Coen, film che per altro ha firmato il suo esplosivo esordio sul grande schermo con una nomination agli Oscar ottenuta all'età di appena 14 anni.

Al secondo posto delle due classifiche troviamo poi 17 anni e come uscirne vivi, dramma adolescenziale 2016 che è valso all'attrice una candidatura ai Golden Globe, mentre seguono lo spin-off di Transformers Bumblebee, The Homesman di Tommy Lee Jones, Tutto può cambiare e Pitch Perfect 2.

Ecco le liste complete e i rispettivi punteggi:

Rotten Tomatoes

Il Grinta (95%) 17 anni e come uscirne vivi (94%) Bumblebee (90%) Tutto può cambiare (83%) The Homesman (80%)

Metacritic

Il Grinta (80) 17 anni e come uscirne vivi (77) The Homesman (68) Bumblebee (66) Pitch Perfect 2 (63)

Quale film vi ha colpito maggiormente tra quelli citati? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, Hailee Steinfeld è apparsa nel trailer della terza stagione di Dickinson.