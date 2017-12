Hai paura del buio?: svelata la data d'uscita ufficiale del film tratto dalla serie

Paramount ha reso nota la data d'uscita ufficiale dell'adattamento cinematografico della nota serie antologica di Nickelodeon degli anni '90,; il film arriverà nelle sale l'11 ottobre 2019. Nel 1992 il blocco di programmazione di due ore di Nickelodeon, SNICK, presentò in anteprima la serie a tema fantasy/horror.

La serie era incentrata su un gruppo di adolescenti che si definivano The Midnight Society e si riunivano attorno ad un falò per raccontare storie spaventose. Ogni episodio si concentrava su una singola storia raccontata da un membro del gruppo, spesso con un "lieto fine".

Hai paura del buio? è stato il primo approccio ai generi horror e fantasy di molti ragazzi nei primi anni '90, quindi non sorprende che l'annuncio di un adattamento cinematografico sia stato ben accolto. Ora il progetto ha anche una data di rilascio ufficiale.

Deadline ha riportato che la Paramount ha scelto l'11 ottobre 2019 come data d'uscita ufficiale, in tempo per la notte di Halloween.

Gary Dauberman, co-sceneggiatore dell'adattamento cinematografico di IT, è coinvolto nel progetto come sceneggiatore e produttore insieme a Matt Kaplan. Oltre al suo lavoro sull'IT di Andres Muschietti, Dauberman si è affermato nel genere horror scrivendo le sceneggiature di Annabelle, Annabelle: Creation, e The Nun, oltre alla stesura dello script di IT: Chapter Two.