Hachiko, dove si trovano le due statue ispirate alla storia del celebre cane?

Hachiko è sicuramente una di quelle pellicole che ha fatto piangere intere generazioni creando il prototipo di film drammatici con protagonisti animali. La pellicola ebbe talmente tanto impatto dal punto di vista globale da spingere a realizzare una statua a lui dedicata.

Cane di razza giapponese, l'Akita Inu è tra le specie più pregiate esistenti nonché tra le più diffuse in Giappone. L'impatto che la pellicola ebbe sulla cultura globale e sulla sensibilità di milioni di persone in giro per il mondo ha favorito la scoperta di una statua dedicata ad Hachiko nella stazione di Shibuya in Giappone. La triste storia vera di Hachiko ha aiutato ancor di più nel renderlo un vero e proprio simbolo globale di amore e fedeltà nei confronti del proprio padrone.

Se a Shubuya è presente ormai da anni un omaggio all'animale, cosa simile è successa nel 2012 quando al deposito dei treni di Woonsocket Depot Square, dove è stato girato il film, è stata inaugurata una statua raffigurante il celebre cane con l'obiettivo di omaggiare la pellicola e il messaggio che vuole trasmettere. Hachiko è quel classico film capace, ad ogni rewatch, di distruggere emotivamente chi lo guarda, in particolari gli amanti degli animali e padroni di amici a quattro zampe che non possono fare a meno di immedesimarsi.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo al film vi consigliamo la nostra recensione di Hachiko, pellicola con protagonista Richard Gere. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!