Hachiko, Richard Geere innamorato degli akita: 'Non li compri con i regalini'

È possibile non innamorarsi di un cane come un akita? L'unica risposta accettabile è "assolutamente no": lo sa bene Richard Gere, che ha imparato a conoscere come le sue tasche i cani di questa ricercatissima razza durante le riprese di Hachiko, il film che da anni fa commuovere chiunque ami i cani e gli animali in genere.

Incentrato, come sicuramente ricorderete, proprio sulla vera storia di un cane di razza akita rimasto fedele al suo padrone anche dopo la morte di quest'ultimo, Hachiko insegnò molto all'attore di Pretty Woman e Ufficiale e Gentiluomo sulle peculiarità di questa razza, come dimostrano le parole dello stesso Gere al riguardo.

"Non è quel genere di cane che puoi comprare con i regalini, a loro piaci o non piaci. Un akita crea un legame oppure non lo crea. Gli akita sono dei cani davvero selettivi, infatti gli addestratori erano molto ansiosi circa il mio incontro con i cani, perché sono loro a prendere una decisione. Se a loro non piaci non c'è modo di tornare indietro" raccontò il nostro Richard qualche tempo fa.

Le cose, comunque, sembrerebbero essere andate per il meglio, vista la credibilità del rapporto tra Parker e Hachi durante il film: e voi, quante lacrime avete versato per questa storia a dir poco devastante? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Hachiko.