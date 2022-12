Hachiko: il film con Richard Gere che ha commosso il mondo torna al cinema in Italia

Prima del ritorno di Titanic nelle sale italiane in occasione del 25esimo anniversario, anche un altro amatissimo titolo si prepara ad un nuovo passaggio sul grande schermo: stiamo parlando di Hachiko, il commovente dramma con protagonista Richard Gere che ha fatto piangere il mondo intero.

Come annunciato da Lucky Red sui propri canali social, infatti, Hachiko tornerà al cinema solo il 13 dicembre: in questa data sarà possibile rivivere in sala, in versione digitale, la magia dell’immensa e bellissima amicizia tra il cane Hachi e il suo padrone, il professor Parker (Richard Gere).

Tratto da una storia vera, il film racconta una favola per tutte le età, che attraverso l’assoluta dedizione di un cane nei confronti del suo padrone ci mostra lo straordinario potere dei sentimenti, e come anche il più semplice fra i gesti possa diventare la più grande manifestazione di affetto mai ricevuta. Un’opera dolce, tenera e struggente che ha incantato il mondo intero, che nel 2009 all'epoca dell'uscita originale riuscì ad incassare quasi 50 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 15 milioni.

Hachiko - Il tuo migliore amico è diretto da Lasse Hallström, ed è basato sulla storia vera del cane giapponese Hachikō: è anche un remake del film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari, che per primo raccontò le gesta del mitico animale.

Per altre notizie, scoprite l'incredibile storia del cane italiano Fido, che in fatto di attesa del proprio padrone superò addirittura il 'record' di Hachiko.