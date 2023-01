Hachiko, che fine ha fatto il cane che ha ispirato il film con Richard Gere?

Dal 2004, Hachiko ci fa commuovere e piangere a dirotto ad ogni rewatch: il film con Richard Gere è un vero pugno nello stomaco per ogni amante degli animali, per i quali è davvero impossibile trattenere le lacrime davanti alla storia dell'ormai famosissimo akita fedele al padrone anche dopo la morte di quest'ultimo.

Nel film vediamo Hachi morire, ormai vecchio e malridotto, dopo anni trascorsi ad attendere il ritorno del suo padrone: finale che rispecchia effettivamente ciò che accadde nella realtà, ma quale fu, esattamente, la fine del cane alla cui memoria è stata addirittura dedicata più di una statua?

Nato nel 1923, Hachi morì all'età di 11 anni nel 1935 dopo aver trascorso ben 10 anni della sua vita ad attendere invano il ritorno del professor Ueno: ritrovato in un vicolo di Shibuya, il cane fu ucciso dall'aggravarsi della filariasi, una malattia parassitaria che colpisce principalmente cani, gatti e furetti e che può portare a serie complicazioni nel caso in cui non venga adeguatamente curata.

Un finale triste ma inevitabile per Hachi che, nonostante le cure e le attenzioni riservategli dai cittadini di Shibuya, viveva ormai perennemente per strada, con tutto ciò che ne consegue: fino al suo ultimo giorno di vita, comunque, l'indimenticato akita continuò a dedicarsi a quello che ormai era l'unico scopo della sua vita. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Hachiko - Il tuo Migliore Amico.