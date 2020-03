L'Hachette ritira l'uscita delle memorie di Woody Allen a causa delle montanti polemiche

Come annunciato in queste ultime ore, il nuovo libro di memorie scritto da Woody Allen e intitolato Apropos of Nothing è stato ritirato dalla pubblicazione dalla casa editrice americana Hachette, che avrebbe dovuto distribuirlo il prossimo 7 aprile in territorio USA e che invece non pubblicherà più a causa delle molte polemiche.

Soprattutto in territorio Americano, Woody Allen resta una figura molto controversa a causa delle accuse di molestie sessuali mosse a suo carico dalla figlia adottiva Dylan Farrow, le stesse mosse precedentemente dall'ex-moglie Mia Farrow e per le quali era stato dichiarato innocente dalla giustizia degli Stati Uniti d'America. Il problema delle molestie si è ripresentato dopo che la figlia, nel 2018, era tornata ad accusare il padre, senza alcuna denuncia o processo ma solo a livello mediatico.



Date le montanti polemiche causate dall'annuncio della pubblicazione di A Proposito di Niente, autobiografia di 400 pagine che uscirà regolarmente in Italia al costo di 20 euro grazie a La Nave di Teseo, la Hachette ha deciso di ritirarsi dalla pubblicazione su suolo americano e riconsegnare i diritti in mano all'autore. Questo anche dopo il commento al vetriolo di Dylan Farrow, che accusava l'editrice "di complicità e di assoluto tradimento".



Nella nota ufficiale della Hachette consegnata a Publisher Weekly, si legge: "La decisione di cancellare il libro del signor Allen è stata difficile. In HBG prendiamo molto sul serio le nostre relazioni con gli autori e non cancelliamo i libri alla leggera. Abbiamo pubblicato e continueremo a pubblicare molti libri stimolanti. Come editori, ci assicuriamo ogni giorno nel nostro lavoro che voci diverse e punti di vista contrastanti possano essere ascoltati. Inoltre, come azienda, ci impegniamo a offrire un ambiente di lavoro stimolante, solidale e aperto a tutto il nostro personale. Negli ultimi giorni, la leadership di HBG ha avuto ampie conversazioni con il nostro staff e molti altri. Dopo aver ascoltato il punto di vista di ognuno di loro, siamo giunti alla conclusione che andare avanti con la pubblicazione non sarebbe possibile per la HBG".



A Proposito di Niente è stato dunque abbandonato dalla Hachette dopo che dozzine di dipendenti e impiegati dell'azienda hanno abbandonato il loro ufficio a New York City il 5 marzo in segno di protesta contro la decisione dell'editrice di acquistare i diritti dell'autobiografia di Allen. Insieme a Dylan Farrow e a diversi dipendenti, comunque, anche Ronan Farrow, figlio di Allen e fratello di Dylan, noto per il suo lavoro decisivo nell'incriminazione di Harvey Weinstein, ha espresso i suoi dubbi circa la pubblicazione delle memorie.



In tutto questo, Woody Allen è attualmente al lavoro sul suo nuovo lungometraggio, Rifkin's Festival.