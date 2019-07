Che cos'ha in serbo Marvel in vista dell'imminente D23 Expo?

Il Comic-Con di San Diego è stato ricco di soddisfazioni per i fan Marvel, che hanno potuto assistere alla presentazione dell'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, tra film, serie TV, conferme e clamorose rivelazioni. Gli eventi di quest'estate, però, non sono ancora finiti.

Il prossimo 24 agosto avrà infatti luogo il D23 Expo 2019, evento durante il quale Disney non vorrà certo lasciarsi scappare l'occasione per sfruttare l'entusiasmo del momento ed approfondire ulteriormente il discorso relativo al proseguo del Marvel Cinematic Universe, con un occhio anche sui film attualmente in sala o usciti da poco.

L'evento ospiterà infatti un bel po' di incontri e laboratori a tema Marvel: si parte con un incontro con il direttore creativo Brian Cosby per imparare a disegnare i nostri eroi preferiti, dopodiché si passa ad un panel dedicato ad anticipazioni e approfondimenti a tema Spider-Man, conservando un po' di spazio alla serie Marvel Rising Battle of the Bands; i Walt Disney Studios presenteranno poi un tour del dietro le quinte degli ultimi successi Marvel, mentre per gli 80 anni dalla nascita di Marvel il capo-editore C. B. Cebulski e l'editor Tom Brevoort ci guideranno lungo una celebrazione della lunga e gloriosa storia della compagnia.

Chissà che, a questo punto, tra un panel e l'altro non possa scapparci qualche grossa anticipazione su uno dei film o delle serie annunciate: ci risulta davvero difficile credere che Disney non stia pensando a qualcosa del genere! Al Comic-Con è intanto stato presentato il logo ufficiale della Infinity Saga, mentre Kevin Feige ha assicurato che il Marvel Cinematic Universe che vedremo da ora in poi sarà qualcosa di molto diverso.