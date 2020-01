Gwyneth Paltrow vende delle candele aromatizzate all'odore delle sue parti intime

A pochi giorni dalla notizia del suo quasi ritiro dal mondo del cinema, Gwyneth Paltrow torna sulle prime pagine delle riviste di gossip e moda per la vendita di alcune candele dal profumo particolarmente ... particolare.

Nei giorni scorsi Netflix ha rivelato il first look per la sua nuova serie incentrata sul marchio di lifestyle Goop con The Goop Lab, che debutterà sul servizio di streaming il 24 gennaio. La Paltrow è diventata l'ultima aggiunta al negozio online di Goop, dato che sul sito ufficiale l'attrice ha messo in vendita delle candele aromatizzate a $75 che profumano delle sue parti intime.

La collana ha il nome particolarmente didascalico di "THIS SMELLS LIKE MY VAGINA CANDLE", e nella descrizione ufficiale del prodotto si legge:

"Questa candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una fragranza, e lei sbottò: 'Uhh..questo odora di vagina'. E da lì la cosa si è evoluta in un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto come candela — su In Goop Health è andato esaurito in poche ore. È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta che ci ricordano fantasia, seduzione e un calore sofisticato".

Insomma un periodo trasgressivo per la Paltrow, che qualche giorno fa aveva fatto discutere per il suo look nude ai Golden Globes.