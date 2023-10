Gwyneth Paltrow utilizza l'Oscar vinto in un modo che vi sorprenderà

Gwyneth Paltrow ha partecipato al video 73 Questions per Vogue, conducendo il conduttore Joe Sabia tra i corridoi della propria abitazione di lusso negli Hamptons e nei vasti terreni che circondano la casa. Nel video l'attrice mostra in che modo utilizza il proprio Academy Award vinto nel 1999 per Shakespeare in Love.

Un modo bizzarro che ha stupito i fan: l'Oscar è posizionato come fermaporta di un grosso cancello esterno. Tre minuti dopo l'inizio del video, dopo aver sparato una parolaccia e dopo aver cantato alcune strofe della sua canzone preferita dei Coldplay, Life is for Living, Paltrow l'ha mostrato:"Il mio fermaporta" ha dichiarato.



"Funziona perfettamente" afferma, mentre la telecamera mostra l'Oscar incaricato di una strana mansione. All'età di 26 anni nel 1999, Gwyneth Paltrow vinse il premio Oscar per l'interpretazione di Viola de Lesseps nel dramma storico Shakespeare in Love. L'entourage dell'attrice ha dichiarato in seguito che si trattava di uno scherzo.



Qualche tempo fa il disagio provocato dall'Oscar è stato confessato da Gwyneth Paltrow nel corso di un podcast:"È stata dura la quantità di attenzione che ricevi in una notte come quella e nelle settimane successive, è così disorientante. E francamente, davvero malsano. Pensavo 'È pazzesco, non so cosa fare, da che parte stare'. Era tanto. Non dico che lo restituirei o cose del genere, è stata un'esperienza straordinaria, ma in un certo senso ha messo in discussione molte cose di me".



Gwyneth Paltrow ha compiuto 51 anni poche settimane fa e ha raccontato le proprie abitudini alimentari.