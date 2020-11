Gwyneth Paltrow, la sua ultima trovata non è a sfondo sessuale: promuove una tavola Ouija

Il premio Oscar Gwyneth Paltrow ha incluso una tavola Ouija da 1.995 dollari nella sua guida annuale di Goop, il marchio di sua proprietà. La star di Iron Man ha svelato la sua ultima collezione di regali consigliati, che include carta igienica costosa e un portale per il mondo degli spiriti. Sul sito web di Paltrow trovate le descrizioni.

Si legge infatti che gli articoli 'soddisfano le esigenze di oggi: meno viaggi e più snack, cura di sé e alcolici. E sì, enigmi in abbondanza'.

La tavola Ouija è così descritta:"acrilico colato a mano, bombardata con glitter" mentre il prodotto per il bagno, chiamato carta igienica No.2:"Carta igienica fatta con coscienza (è fatta di bambù sostenibile al 100%), un occhio per lo stile (confezione floreale scura), e una consistenza setosa e liscia molto delicata sulla pelle".



La carta igienica ha un prezzo di 34 dollari. Ricordiamo che l'attrice ha fatto molto parlare di sé ad inizio 2020 quando ha commercializzato una candela vendendola come se fosse composta con l'odore della sua vagina. La candela è presente nella lista, così come una lampada Batard Bread da 210 dollari, realizzata con vero pane e rivestita in resina.

Tra gli articoli più costosi c'è 'la casa sull'albero del futuro', quotata a 110.000 dollari e una copia del libro Lunar Rock Edition, Moonfire, scritto da Norman Mailer, in edizione limitata. Fornito addirittura con un meteorite al prezzo di 275.000 dollari.



