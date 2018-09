Gwyneth Paltrow torna per le riprese aggiuntive di Avengers 4

Come ormai saprete, sono in corso le riprese aggiuntive di Avengers 4, atteso sequel dell'acclamato Avengers: Infinity War che è arrivato nei cinema di tutto il mondo lo scorso aprile.

E mentre le riprese aggiuntive sono in corso, anche l'attrice Gwyneth Paltrow, interprete di Virginia 'Pepper' Potts nella maxi-saga dei Marvel Studios, ha fatto sapere, tramite uno scatto su Instagram che trovate qui sotto, di essere di nuovo sul set per lavorare a delle nuove sequenze del quarto film e, stando a quanto afferma, è in compagnia, naturalmente, di Robert Downey Jr., l'interprete di Tony Stark/Iron Man.

Diretto dai fratelli Russo su una sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely, Avengers 4 segue le vicende narrate in Infinity War. In questo nuovo episodio, di cui ancora sappiamo troppo poco, i Vendicatori dovranno di nuovo allearsi per combattere la minaccia comune di Thanos (Josh Brolin).

Al momento sappiamo ancora troppo poco sul sequel, incluso il titolo ufficiale del film. Avengers 4 debutterà nei cinema a maggio 2019, dunque entro fine dell'anno dovremmo, quantomeno, scoprire quale sarà il titolo del cinecomic prodotto dalla Marvel.