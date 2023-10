Gwyneth Paltrow dice la sua sul termine Nepo Baby: è giusto utilizzarlo?

In un'intervista a Bustle, l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow si è soffermata sul termine Nepo Baby, che viene utilizzato per etichettare i figli di genitori famosi, proprio come Paltrow, figlia dell'attrice Blythe Danner e del regista Bruce Paltrow. Secondo la star di Shakespeare in Love si tratta di un 'brutto soprannome'.

Paltrow ha definito sua figlia Apple, avuta con il frontman dei Coldplay, Chris Martin, 'una persona molto riservata', e ha dedicato queste parole al termine Nepo Baby:"Ora c'è tutta questa cultura del Nepo Baby e il giudizio che esiste nei confronti dei figli di personaggi famosi. È davvero solo una studentessa [Apple] ed è stata molto... Vuole solo essere una bambina, andare a scuola e imparare. Ma non c'è niente di sbagliato nel fare o nel voler fare quello che fanno i tuoi genitori". Ad inizio anno Tom Hanks si difese dalle accuse di nepotismo, affermando che alla fine non conta avere un cognome importante.



Paltrow ha proseguito, spiegando il proprio concetto durante l'intervista:"Nessuno prende in giro un ragazzino che dice 'Voglio diventare un medico come mio papà o mio nonno'. La verità è che se cresci in una casa con molti artisti e persone che fanno arte e musica, è quello che sai, allo stesso modo in cui se cresci in una casa con legge, le discussioni intorno al tavolo riguardano le sfumature di qualunque particolare legge è praticata dai genitori. Penso che sia una specie di brutto soprannome. Spero che i miei figli si sentano liberi di perseguire esattamente ciò che vogliono fare, indipendentemente da ciò che qualcuno dirà o farà".



Già lo scorso anno Gwyneth Paltrow accusò Hollywood di nepotismo, affermando di dover lavorare il doppio in quanto figlia d'arte di un'attrice e un regista.