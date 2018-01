Gwyneth Paltrow svela uno spoiler da Avengers: Infinity War?

I fan deisono in attesa di scoprire ulteriori dettagli riguardanti Avengers: Infinity War ed il suo sequel,, ma a parte qualche rara scoperta tutto è ancora mantenuto

Ed uno spoiler (da Avengers: Infinity War o direttamente da Avengers 4?) potrebbe esser stato svelato niente-di-meno-che da Gwyneth Paltrow, interprete di Virginia 'Pepper' Potts. Dopo esser stata presente nei primi due film su Iron Man e in The Avengers, Pepper è tornata in Iron Man 3 dove, sul finale, acquisiva dei poteri a causa del virus Extremis. In quel film, ovviamente, veniva lasciato intendere che Tony Stark l'avrebbe curata.

Da allora Pepper è scomparsa dalle scene, soltanto citata in Avengers: Age of Ultron e in Captain America: Civil War. L'ultima volta che l'abbiamo rivista, al fianco di Stark, è stata in Spider-Man: Homecoming della scorsa estate.

Adesso, in un'intervista con Stephen Colbert, la Paltrow ha lasciato intendere che in uno (o entrambi?) dei due film la sua Pepper potrebbe avere ancora dei poteri. Sarà la verità? O è solo un depistaggio? Oppure vedremo i poteri di Pepper in quanto rivedremo alcuni dei momenti principali del Marvel Cinematic Universe in Avengers 4?

Ovviamente le nostre sono soltanto speculazioni. Voi cosa ne pensate? Quale è la vostra idea? Noi vi terremo aggiornati a riguardo!