Gwyneth Paltrow, la star parla del disastroso trattamento anti-rughe

Nel corso di un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Gwyneth Paltrow ha confessato il brutto risultato ottenuto in seguito a delle iniezioni anti-rughe alle quali è ricorsa durante un periodo di profonda crisi. Fondatrice e proprietaria del marchio di benessere e lifestyle, Goop, Gwyneth Paltrow ha raccontato i risultati di alcuni esperimenti.

"Fu un vero e proprio disastro. Non ho fatto nient'altro per molto, molto tempo. Ero un mostro, la mia fronte era completamente congelata e non sembravo affatto me stessa" ha raccontato l'attrice, premio Oscar per Shakespeare in Love.



Paltrow si è poi rivolta direttamente alle sue fan:"Penso sia bello quando le donne condividono in modo trasparente ogni dettaglio del proprio viaggio lungo la strada della vita, credo che sia rinvigorente. Farsi iniezioni è come ammettere una vulnerabilità. Penso che a volte l'onestà sia percepita come una debolezza... sembra che ci sia un vero e proprio tabù intorno al mondo delle iniezioni".

L'attrice ha proseguito dicendo:"Un'iniezione con una minuscola goccia mi fa sembrare meno incazzata".

Gwyneth Paltrow ha fatto parlare di sé per la vendita della candela 'all'odore della mia vagina', geniale trovata commerciale che ha creato grande clamore intorno all'attrice nel 2020.



Tuttavia l'ultima trovata di Gwyneth Paltrow non è a sfondo sessuale, come il vibratore firmato Goop lanciato negli ultimi mesi.