Gwyneth Paltrow, la star Marvel svela:'Ecco l'unica scena dei miei film che rivedrei'

Gwyneth Paltrow ha una carriera davvero molto ricca alle spalle, tale da dimenticarsi lei stessa i film ai quali ha partecipato. Nel corso di una reunion del cast di I Tenenbaum al Tribeca Film Festival, l'attrice ha svelato che non riguarda nessuno dei suoi film ma che riguarderà una scena del film di Wes Anderson.

Si tratta della sequenza in cui il suo personaggio, Margot Tenenbaum arriva alla stazione degli autobus per incontrare Richie Tenenbaum (Luke Wilson). Quella scena per Paltrow è speciale, non per motivi che riguardano il film ma per qualcosa che è accaduto in quel periodo.



L'attrice ha svelato che si tratta di una sequenza molto speciale per lei perché suo padre, lo sceneggiatore e regista Bruce Paltrow morì un anno dopo la première del film a causa di un cancro.

"Ho un ricordo della visita di mio padre: arrivò il giorno in cui girammo una scena in cui scendo dall'autobus e Richie mi viene a prendere e mio padre era lì".

Paltrow prosegue nel racconto:"Fu un giorno molto speciale... Odio, odio, odio in assoluto vedermi in un film ed è l'unica scena che posso guardare di me stessa e di tutta la mia carriera".

Su Everyeye trovate la recensione di L'isola dei cani, l'ultimo film del regista. I Tenenbaum è uno dei titoli più apprezzati di Wes Anderson, con un ricco cast che comprende star del calibro di Gene Hackman e Anjelica Huston.



