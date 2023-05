Gwyneth Paltrow, la star di Iron Man ricorda la crisi dopo l'Oscar:'Un'attenzione malsana'

Gwyneth Paltrow ha partecipato al podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, affrontando diversi argomenti e soffermandosi anche sul periodo di difficoltà vissuto in seguito alla vittoria del premio Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1999 per Shakespeare in Love. L'attrice ha ricordato il motivo della crisi che la colpì.

"Ero così motivata, stavo lavorando così duramente e non sapevo esattamente a cosa stessi lavorando. Volevo solo avere successo ed essere ben considerata, ero in questa corsia preferenziale e successe tutto così in fretta" ha dichiarato Paltrow, che vinse il premio Oscar all'età di 26 anni. L'attrice mesi fa denunciò anche il nepotismo a Hollywood, in quanto figlia di Bruce Paltrow e Blythe Danner.



"Aver vinto l'Oscar mi portò ad una crisi d'identità, perché se vinci il premio più grande cosa dovresti fare? E dove dovresti andare? È dura la quantità di attenzione che ricevi in una notte come quella e le settimane successive, è così disorientante. E francamente, davvero malsano. Era qualcosa come 'Questo è pazzesco, non so cosa fare, non so da che parte stare'. Era troppo. Non che restituirei tutto o altro, è stata un'esperienza straordinaria, ma ha messo in discussione molte cose per me".



Paltrow subì derisioni addirittura per aver singhiozzato durante il discorso e finì nel calderone per le critiche nei confronti di Shakespeare in Love, che vinse a discapito di Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg.



Nel corso della chiacchierata durante il podcast, Gwyneth Paltrow ha parlato del sesso con Brad Pitt e Ben Affleck, due storici ex dell'attrice; la relazione con Pitt durò dal 1994 al 1997 mentre quella con Affleck dal 1997 al 2000.