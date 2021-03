Gwyneth Paltrow, la star confessa:'Il divorzio mi ha insegnato tanto su me stessa'

Il premio Oscar Gwyneth Paltrow ha approfondito il tema legato al doloroso divorzio dal frontman dei Coldplay, Chris Martin, affermando che quel momento difficile della sua vita le ha insegnato più cose su se stessa rispetto a qualsiasi altra cosa della sua vita. Paltrow ne ha parlato durante il podcast di Anna Faris, Unqualified.

Gwyneth Paltrow ha lanciato nel 2020 una candela 'all'odore di vagina', operazione commerciale che le ha dato grande successo mediatico in tutto il mondo. Nel podcast l'attrice però approfondisce la sua vita privata:"Ho imparato così tanto dalla cosa che desideravo meno al mondo. Non ho mai voluto divorziare. In teoria, non ho mai voluto non essere sposata con il padre dei miei figli. Ho imparato di più su me stessa attraverso questo processo di quanto avrei potuto immaginare" ha dichiarato Paltrow.

La star di Shakespeare in Love ha dichiarato che dovendosi concentrare maggiormente sulle responsabilità è stata in grado di costruire un rapporto più forte con il secondo marito, l'autore e produttore Brad Falchuk, sposato nel 2018.

"Siamo stati amici prima, per molto tempo, e una volta ho pensato 'Stiamo per uscire con qualcuno? Sta succedendo?'. Avevo paura perché lui [Falchuk] è una persona che richiede presenza, intimità e comunicazione in un modo che io non sapevo [fare]" ha confessato Paltrow.

"A me piace litigare chiudendo... Esco dalla stanza. E lui... 'Assolutamente no. Siamo seduti e stiamo cercando di capire'. Mi chiede di essere onesta con me stessa in un modo che è difficile per me ma mi aiuta davvero a crescere. Penso di aver riconosciuto le sue incredibili qualità. Era come stare con una specie di maestro di jujitsu, dove dicono 'Ti farò vedere le tue cose in maniera tale che tu possa vincere e andare avanti'".



