Gwyneth Paltrow spiega perché non ricorda mai le sue comparse nell'MCU

Il Marvel Cinematic Universe, nei suoi undici anni di continua crescita ed evoluzione, è diventato innegabilmente qualcosa di straordinariamente complesso sul piano della continuity: a farne le spese è anche qualcuno dei suoi protagonisti, che si trova spesso in difficoltà nel ricordare i film a cui abbia preso parte.

Parliamo ovviamente di Gwyneth Paltrow, che è stata spesso colta impreparata sulle sue apparizioni nei vari capitoli del Marvel Cinematic Universe: solo lo scorso giugno, ad esempio, l'attrice scoprì di essere in Spider-Man: Homecoming e nello stesso periodo ammise di non aver riconosciuto il suo collega Sebastian Stan!

L'interprete di Pepper Potts è però tornata sull'argomento, fornendo finalmente una giustificazione per le sue defaillance: "Ci sono così tanti film nel Marvel Cinematic Universe che ormai mi confondo e, per essere onesta, non ne ho visti così tanti. So che può sembrare davvero stupido e mi scuso, ma sono una mamma di quarantasette anni!"

Non possiamo far altro che prendere atto dell'onestà della signora Stark e giustificarla: è più che normale, d'altronde, che tra lavoro e famiglia ad un certo punto la memoria perda qualche colpo! L'importante è che, con un Iron Man in meno, la cara Pepper faccia sempre sentire la sua presenza in un Marvel Cinematic Universe privo della sua primadonna.