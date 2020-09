Gwyneth Paltrow sempre più sexy: completamente nuda su Instagram per il compleanno

Gwyneth Paltrow continua a stupire: dopo aver ammesso di essersi quasi ritirata dal cinema dopo i lavori nel MCU, la sua carriera come imprenditrice e promotrice di sé stessa sembra procedere a gonfie vele, per questo ha deciso di festeggiare il compleanno con una foto senza veli.

Lo scatto la ritrae sorridente mentre è immersa nel verde, priva di qualsiasi indumento. Un dettaglio che, come potrete immaginare, ha regalato al post dell'attrice un ampio consenso di pubblico su Instagram.

"Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno... grazie a tutti per gli auguri di compleanno e grazie al nuovissimo burro per il corpo prodotto da Goop, perché mi fa ancora sentire a mio agio nello spogliarmi completamente".

Il riferimento è al brand fondato dalla stessa Paltrow, già famoso per l'apprezzata candela Smells Like My Vagina e per tutti gli altri oggetti che si propongono di promuovere un certo lifestyle basato sulla libertà e sul benessere del corpo. In questo caso l'attrice ha trovato il modo perfetto per promuovere l'azienda e per festeggiare il suo quarantottesimo anno di età.

Tra i commenti alla foto c'è anche quello della figlia Apple Martin, un semplice "Mamma", da leggersi probabilmente con un tono a metà tra l'imbarazzato e l'affettuoso. Del resto, non è di certo la prima volta che l'attrice dimostra una certa disinvoltura nel riferirsi al corpo femminile o alla sessualità in generale e durante la quarantena i consigli di Gwyneth Paltrow sui vibratori migliori sono stati molto seguiti.