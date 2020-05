Gwyneth Paltrow sconfitta: Elon Musk ha trovato un nome ancora più assurdo per un bambino

Gwyneth Paltrow è famosa per essere una donna abbastanza eccentrica, ma prima dei suoi consigli sui vibratori per la quarantena e prima delle sue candele profumate alla vagina, si era fatta notare per il nome dato alla figlia: purtroppo anche lei è costretta ad arrendersi di fronte ad Elon Musk.

X Æ A 12: questo è il nome che il genio imprenditore ha scelto per suo figlio, scatenando sconcerto nei social. L'attrice ha voluto dire la sua postando un commento su Instagram e taggando anche Chris Martin, padre dei suoi due figli.

"Mi sa che siamo stati battuti per quanto riguarda il nome più controverso da dare ad un bambino".

In effetti i due, prima di divorziare nel 2015, avevano dato alla luce una femmina e un maschio. La prima si chiama Apple Blythe Alison Martin, e il secondo Moses Bruce Anthony Martin. Due nomi che non passano inosservati, ma di sicuro il livello di assurdità raggiunto da Musk e da Grimes non ha rivali.

Cosa ne pensate della questione? L'inventore sudafricano ha davvero superato tutti con la scelta del nome? O Gwyneth Paltrow ha ancora lo scettro della follia per tutte le iniziative che sta mettendo in atto? Intanto abbiamo avuto modo di rivedere l'attrice in una scena inedita di Iron Man 2.