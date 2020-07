Gwyneth Paltrow, Rob Lowe non è sorpreso dei 'consigli sessuali' della moglie alla star

Rob Lowe ha dichiarato di non essere sorpreso dalla rivelazione pubblica di Gwyneth Paltrow che riguarda la moglie, Sheryl Berkoff. Secondo la star di Shakespeare in Love, Berkoff in passato le ha dato qualche consiglio sul sesso orale. Lowe ha intervistato l'amica Gwyneth Paltrow nella sua nuova serie di podcast, Literally!

"Non ero a conoscenza di questa storia. Ma posso solo dire che non mi sorprende. E questa è davvero la bellezza di fare questo podcast, perchè sai, chiunque può fare un podcast" ha dichiarato Lowe.

Inoltre Lowe ha parlato di un discorso fatto a Sheryl Berkoff, sua moglie:"Le ho detto, sono un giornalista ora e non posso modificare la libertà di stampa del discorso. Non sono tuo marito adesso, sono un giornalista certificato".



Gwyneth Paltrow ha raccontato il suo rapporto con Sheryl Berkoff:"Lei usciva con Keanu Reeves, che era la mia cotta tra le celebrità, ed era così bella. L'adoravo. Credevo davvero letteralmente che fosse la ragazza più bella di tutti i tempi".

Paltrow negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per la bizzarra idea di mercato di vendere delle candele con l'odore delle sue parti intime, andata in sold out in pochissimo tempo. L'iniziativa ha suscitato molta ilarità anche tra i suoi colleghi, come Robert Downey Jr.

Addirittura durante la quarantena Gwyneth Paltrow ha iniziato a consigliare i vibratori alle sue fan.