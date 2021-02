Gwyneth Paltrow rivela: 'Ho avuto il COVID, il percorso di guarigione è stato lungo'

Sin dalle sue prime battute la pandemia non ha risparmiato il mondo di Hollywood e dintorni: le star del cinema contagiate dal COVID sono state decisamente tante, da Tom Hanks a Idris Elba, passando per Itziar Ituno, Mel Gibson, Antonio Banderas, The Rock, Robert Pattinson o anche il nostro Christian De Sica.

Ultima ad aggiungere il suo nome alla lista è dunque Gwyneth Paltrow: la star di Shakespeare in Love ha infatti rivelato soltanto in queste ore di aver contratto il coronavirus durante i primi mesi di pandemia, non nascondendo di aver sofferto sintomi anche piuttosto forti e di aver dovuto attraversare un percorso di guarigione lungo e faticoso.

"Ho preso il COVID molto presto, mi ha lasciato affaticata per un bel po' di tempo e con il cervello annebbiato. A gennaio feci dei test che rivelarono un livello d'infiammazione molto alto nel mio organismo. Uno dei miei medici mi disse che il percorso di guarigione sarebbe stato piuttosto lungo" sono state le parole di Paltrow, che ha poi spiegato di star seguendo in questi giorni una particolare dieta a "digiuno intuitivo".

La star di Iron Man, comunque, sembra essersi ripresa alla grande nonostante qualche problemino d'altro genere: recentemente, infatti, è circolata la notizia dell'esplosione di una delle "candele alla vagina" di Gwyneth Paltrow.