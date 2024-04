Gwyneth Paltrow:'Rimarreste scioccati sapendo a quali film ho detto di no'

In una recente intervista, l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha raccontato di aver rifiutato diversi progetti per crescere la propria famiglia, così come fece la madre Blythe Danner. L'intervistatrice ha interpellato Paltrow su questo argomento per sapere se anche lei avesse seguito le orme materne da questo punto di vista.

"Ce ne sono stati molti [di rifiuti]" ha confessato Paltrow "Intendo dire che è divertente, perché all'epoca non mi sembrava un sacrificio ma se ci ripenso, considerando il contesto culturale, penso che 'wow, se la gente sapesse che non ho fatto questo o quel film sarebbe piuttosto scioccata'".

Gwyneth Paltrow ha recitato in parecchi film di successo come Iron Man, Shakespeare in Love e Sliding Doors. Dopo aver avuto i figli, Apple (19 anni) e Moses (18 anni), dall'ex marito Chris Martin, Gwyneth Paltrow è anche matrigna dei figli del secondo marito Brad Falchuck. Paltrow è diventata maggiormente selettiva da quando è diventata madre:"Mi sono davvero allontanata dalla recitazione quando è nata Apple. L'ultima volta che ero stata in scena in un film ero incinta di lei e quando è nata tutto mi è sembrato ridefinito". L'attrice ha ricordato di aver messo in dubbio la propria volontà sulla carriera da intraprendere e di sapere di non voler partire per mesi, lontana dalla propria famiglia.

Qualche mese fa, Gwyneth Paltrow ha svelato un piano per sparire da Hollywood, e non tornare più davanti ad una macchina da presa, sfuggendo a quella morsa mediatica alla quale sono sottoposti tutti i i personaggi famosi.

