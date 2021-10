Gwyneth Paltrow racconta: 'Ecco come parlo di sesso ai miei figli'

Il ruolo di genitore è di suo uno dei più difficili, in particolar modo quando si tratta di affrontare nel modo giusto argomenti delicati come quelli inerenti alla vita sessuale degli adolescenti: lo sa bene Gwyneth Paltrow, che però si dice piuttosto sicura di aver imparato ad affrontare la cosa nel modo giusto.

Da sempre attenta ad argomenti del genere anche per questioni di business (recentemente Paltrow ha lanciato le sue pillole per aumentare la libido femminile), la star di Iron Man ha spiegato nel corso di un'intervista il metodo che utilizza per parlare con i propri figli della loro vita sessuale.

"Incoraggerò sempre i miei figli ad ascoltare se stessi, ad ascoltare i propri istinti, a capire se qualcosa piace, sai, e a comportarsi di conseguenza. [...] Penso che la mia generazione abbia ricevuto un sacco di messaggi sul sesso che ci hanno fatto sentire a disagio, io cerco solo di essere curiosa. I teenager non vorranno mai spontaneamente parlare di sesso con i propri genitori, quindi io in qualche modo cerco di guidarli, fortunatamente durante le scuole medie hanno ricevuto un'ottima educazione sessuale, quindi la scuola si è già occupata della parte sui fiori e le api, io sono qui per rispondere a qualunque domanda" sono state le sue parole.

Difficile aspettarsi qualcosa di diverso da una persona notoriamente di vedute aperte come Paltrow: speriamo, ovviamente, che l'attrice riesca sempre a gestire la cosa nel migliore dei modi! Nei giorni scorsi, intanto, proprio Gwyneth Paltrow ha annunciato Sex, Love & Goop, la sua nuova serie prodotta in collaborazione con Netflix.