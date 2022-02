Gwyneth Paltrow prova a mangiare una delle sue candele in una pubblicità del Super Bowl

Ricorderete tutti le celebri candele di Gwyneth Paltrow, la cui fragranza richiama l'odore della sua vagina. Nel nuovo commercial di UberEats andato in onda durante il Super Bowl 2022, l'attrice prova a mangiarne una, commentando la cosa in modo simpatico. La pubblicità è diventata subito virale sul web.

Nello spot in questione, che ha saputo sicuramente sfruttare uno dei più grandi fenomeni del 2020, vediamo in verità vari attori, alle prese con le consegne di UberEats, servizio famoso per il delivery di cibo. In questa surreale pubblicità, UberEats ha sottolineato che però non consegna solo cibo, e lo ha fatto in un modo piuttosto divertente. Ha infatti coinvolto attori come Trevor Noah, Jennifer Coolidge, Gwyneth Paltrow e Nicholas Braun, ai quali sono arrivati vari articoli a casa tramite il servizio di delivery. I protagonisti hanno a quel punto provato a mangiare ciò che gli era stato consegnato, solo che non si trattava di cose da mangiare. E quindi vediamo chi dà un morso a un pannolino e chi a una spugna, sottolineando con dolore che "questo non è cibo".

In questo contesto Gwyneth Paltrow addenta una delle sue candele "smells like my vagina", che non trova poi così male. Tutto questo per dire che Uber consegna Eats e "Don't Eats". Ovviamente il pubblico l'ha eletta "pubblicità migliore" dell'evento. Voi cosa ne pensate? Se ancora non l'avete vista, la troverete in cima all'articolo!