Gwyneth Paltrow pronta per i regali di Natale: ecco il suo Vulva Book tutto da colorare

Dopo le candele Smell Like My Vagina andate sold out in meno di 24 ore, Gwyneth Paltrow ha deciso di lanciare sul mercato in vista del Natale un altro prodotto molto particolare. L'attrice che ha ottenuto un premio Oscar con Shakespeare in Love ha infatti messo in vendita i Vulva Book.

Si tratta di un piccolo libricino di circa 70 pagine che è totalmente dedicato all'organo genitale femminile che mira demistificarne la conoscenza. Il Vulva Book è interamente colorabile e include per questo anche una confezione di pastelli per poter permettere ai lettori di sbizzarrirsi con decorazioni e disegni sulla vulva.

"Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero! Tutti salutano la vulva! La vulva ti saluta!", si legge nella descrizione del piccolo volume a luci rosse, che è andato sold out in brevissimo tempo.

Per par condicio Gwyneth Paltrow ha deciso di lanciare sul mercato anche il Penis Book, nel quale è possibile trovare qualsiasi informazione inerente ai genitali maschili. La didascalia con cui il libro è venduto sul sito Goop è anche in questo caso molto esplicativa: "Per farla breve: se hai un pene, o ami qualcuno con un pene, questo è il libro da comprare".

Insomma, anche se Gwyneth Paltrow ha scelto di prendersi una pausa dal mondo del cinema, ha deciso di prendersi cura della salute psico-fisica dei suoi amatissimi fan. Per questo nel corso della quarantena ha deciso di consigliare dei vibratori con lo scopo di limitare i problemi di coppia.