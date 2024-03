Gwyneth Paltrow e i problemi da matrigna: 'Che rottura di p**le, ragazze'

Non è per niente facile fare da matrigna: lo assicura Gwyneth Paltrow, che durante una conversazione tenutasi al Visionary Women's International Women's Day Summit. Presenti insieme a Paltrow l'ambasciatore USA delle Bahamas Nicole Avant: le due hanno diverse cose in comune, tra cui essere le matrigne di due bambini.

Paltrow si è rivolta alle altre matrigne presenti nel pubblico e ha esclamato con fare scherzoso: "È una rottura di p**le, vero ragazze?". Poi ha parlato della sua esperienza personale, aprendosi con l'audience riguardo al rapporto, non sempre privo di ostacoli, con i due figliastri: "Mi piace molto parlare di questa cosa perché è uno degli insegnamenti più importanti che ho ricevuto. E la mia crescita personale è iniziata proprio dal rapporto difficile che avevo all'inizio con i miei figliastri, che adesso sono come figli per me" ha affermato la star. Di recente Gwyneth Paltrow ha parlato di un piano per sparire da Hollywood: "Potrei dire 'Fa***lo'. Potrei semplicemente scomparire e nessuno mi vedrà mai più'.

Prima dell'attuale matrimonio con Brad Falchuk, l'attrice era sposata con Chris Martin: con il frontman dei Coldplay ha avuto due figli, Apple di 19 anni e Moses di 17, mentre Falchuk ha due figli avuti durante il precedente matrimonio con la produttrice Suzanne Bukinik. Paltrow e Falchuk hanno iniziato a frequentarsi nel 2014 e hanno reso pubblica la loro relazione nel 2015, per poi sposarsi nel 2018.



La diva protagonista di Shakespeare in Love si è recentemente ritirata dalla recitazione per dedicarsi a tempo pieno al suo brand di lifestyle, Goop. Ma continua a seguire con attenzione gli eventi più importanti del mondo di Hollywood, compresi gli Academy Awards: qualche giorno fa Paltrow ha sostenuto la vittoria agli Oscar di Robert Downey Jr., suo amico e collega di lunga data.