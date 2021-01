Gwyneth Paltrow presenta il suo outfit di Capodanno, ma per i fan è 'troppo caro'!

La notte di Capodanno è stata festeggiata in maniera più sobria, senza cene e riunioni affollate, ma in molti hanno scelto di vestirsi comunque in modo elegante, magari per le video chiamate o le foto di rito. Anche Gwyneth Paltrow ha proposto un outfit semplice ma d'effetto, presentandolo attraverso le pagine social del suo brand Goop.

Si tratta, come si può vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, di un abito nero elasticizzato in misto lana-seta. Nella didascalia l'attrice del Marvel Cinematic Universe lo considera "l'outfit giusto per una notte di Capodanno casalinga".

Il post rimanda però ai link in bio per l'eventuale acquisto, e lì si scopre che il prezzo del vestito di Gwyneth Paltrow non è esattamente per tutte le tasche: 795 dollari. La cosa ovviamente non ha mancato di suscitare una serie di commenti polemici, quando non indignati. C'è chi scrive, per esempio: "Sì, è adorabile. Ma la maggior parte delle persone non può permettersi un abito da 795 dollari per Capodanno, specialmente per restare a casa. Pensa al mondo reale, Goop".

Effettivamente, non sempre Gwyneth Paltrow sembra avere i piedi per terra. Molti fan del MCU ricorderanno alcune dichiarazioni che ne hanno messo in risalto la proverbiale distrazione, come quando ha scoperto di essere in Spider-Man Homecoming solo due anni dopo il film. Il prezzo dell'abito di Capodanno, poi, non è neanche così esagerato, almeno se lo si paragona a quello della tavola Ouija proposta da Goop.