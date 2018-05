Gwyneth Paltrow potrebbe aver spoilerato Avengers 4, un rumor... interessante!

Proprio mentre Avengers: Infinity War sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, l'attrice Gwyneth Paltrow potrebbe aver - potenzialmente - spoilerato qualcosa da Avengers 4.

ATTENZIONE! SPOILER!

In delle nuove dichiarazioni, l'attrice che dà il volto al personaggio di Virginia 'Pepper' Potts sembra abbia detto qualcosa in più (e di troppo) dall'atteso quanto top-secret Avengers 4 diretto dai fratelli Russo, in uscita a maggio 2019.

"Tony e Pepper hanno affrontato un lungo viaggio insieme" spiega Gwyneth Paltrow "Lei è partita come sua assistente, poi il loro rapporto è evoluto, ed ora dieci anni dopo sono sposati e hanno un figlio."

Che nel prossimo film vedremo Pepper e Tony avere un bambino? Oppure la Paltrow si riferisce semplicemente al dialogo iniziale tra i due personaggi in Avengers: Infinity War?

Nel frattempo, parlando di rumor e speculazioni, il sito MCUCosmic afferma che nella pellicola in arrivo il prossimo maggio vedremo - seppur in 'un ruolo minore' - la razza aliena degli Skrulls che, ricordiamo, saranno introdotti nel Marvel Cinematic Universe a marzo 2019 in Captain Marvel. Apparentemente, all'inizio di Avengers 4 troveremo Clint Barton/Occhio di falco (Jeremy Renner) dare la caccia in Giappone ai membri della Yakuza, alcuni dei quali sono degli Skrulls. Anche se non confermato, il rumor potrebbe essere veritiero: tempo fa era trapelata la notizia di un casting call per "comparse giapponesi che potessero indossare trucco prostetico sul volto".