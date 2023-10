Gwyneth Paltrow ha un piano per sparire da Hollywood:'Nessuno mi vedrà mai più'

L'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha rilasciato un'intervista a Bustle e ha fatto una rivelazione sorprendente, confermando che prima o poi potrebbe scomparire definitivamente dalla vita pubblica. Paltrow ne ha parlato rispondendo ad una domanda specifica circa i consigli di vita che potrebbe dare ai suoi fan da anziana.

"Probabilmente ci proverò, conoscendomi. Oppure potrei dire 'Fa***lo'. Potrei semplicemente scomparire e nessuno mi vedrà mai più" ha raccontato.



La star di Shakespeare in Love si è soffermata anche sulla propria azienda Goop e una possibile vendita:"Non ne ho idea. Non siamo ancora pronti a vendere. Ho bisogno ancora di qualche anno". Per il suo 51mo compleanno, Paltrow aveva confermato la sua scelta di lasciare Hollywood e durante l'intervista con Bustle l'ha ribadito con un laconico sì.

Nel corso dell'intervista Gwyneth Paltrow ha criticato il termine Nepo Baby, che si riferisce ai figli d'arte come lei, in maniera non proprio positiva.

"Non c'è niente di sbagliato nel voler fare o nel fare quello che fanno i tuoi genitori" ha sottolineato Paltrow, figlia dell'attrice Blythe Danner e del regista Bruce Paltrow.



Qualche giorno fa Gwyneth Paltrow ha ironizzato sull'utilizzo del suo Oscar, mostrato nella posizione di fermaporta nella sua abitazione durante una trasmissione televisiva.

Negli ultimi anni Paltrow è tornata alla ribalta con il ruolo di Pepper Potts, fidanzata di Tony Stark (Robert Downey Jr.) nel Marvel Cinematic Universe.