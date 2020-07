Gwyneth Paltrow, la moglie di una star del Brat Pack le diede consigli peccaminosi

Gwyneth Paltrow ha partecipato ad una video chat con un collega e vecchio amico, Rob Lowe, rivelando un dettaglio peccaminoso del suo rapporto con la moglie dell'attore, Sheryl Berkoff. Paltrow ha attirato molta attenzione su di sé negli ultimi mesi anche per le bizzarre profanazioni delle candele messe in commercio dalla star.

Nel corso del podcast di Rob Lowe, Gwyneth Paltrow ha raccontato che quando aveva circa 16 anni, Sheryl Berkoff le diede qualche consiglio sul sesso orale, nel periodo in cui Berkoff lavorava come truccatrice in un film della madre di Paltrow, Blythe Danner.

"Sheryl usciva con Keanu Reeves, che era la mia cotta tra le celebrità, ed era così bella. Sapeva che nascondevo delle sigarette e sarebbe venuta a fumare con me dietro la roulotte. Mi insegnò a fare un po****o... l'ho adorata. Pensavo fosse letteralmente la ragazza più bella di tutti i tempi".



Rob Lowe sposò Sheryl Berkoff nel 1991, e ha promosso la sua nuova serie di podcast, anticipando tempo fa che in uno di questi avrebbe ospitato Gwyneth Paltrow:"Nessuno parlerà con Gwyneth Paltrow come faccio io. La conosco da quando aveva 16 anni, quando stava nella mia dependance... mentre cercava un agente".

Gwyneth Paltrow ha consigliato di usare dei vibratori durante la quarantena e negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé soprattutto per alcune iniziative bizzarre, come l'idea di commercializzare una candela all'odore delle sue parti intime, così venduta dalla star, e andata sold out in pochissimo tempo.